Неприличный жест на теннисном корте

23-летний Фрэнсис Тиафо решил запомниться не только игрой, но и поведением на корте. Теннисист из США пробился в полуфинал турнира, где встретился с земляком Томми Полом.

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Поединок длился три сета, в котором сильнее стал Пол – 5:7, 7:6, 6:4. Томми пробился в финал в Стокгольме. Однако не результат больше всего запомнился фанатам, наблюдавшим за этим матчем.

Тиафо на тай-брейке во втором сете показал Полу средний палец, когда Томми выполнил красивый удар вблизи сетки. Такую шутку не оценил никто. Уже не впервые таким поведением отмечается Тиафо.

Видео эпизода

Первый такой эпизод был на US Open 2020. Тогда такой жест от Тиафо был адресован российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

Что известно о Тиафо