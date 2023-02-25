Издевается над одноклубниками: Челси показало космический дриблинг Мудрика – яркое видео
Источник:инстаграмм Челси
Лондонское Челси готовится к следующему матчу против Тоттенхэма. Михаил Мудрик феерирует на тренировке, но пока отнюдь не в официальных поединках АПЛ.
Прессслужба "синих" выложила фрагменты тренировки Челси в преддверии выездного матча против "шпор". Таким видеолондонский клуб продемонстрировал невероятную технику Михаила Мудрика во время тренировочного процесса.
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Впечатляет разве что на тренировке
Украинец искусно накручивал своих новых одноклубников, которые не могли отобрать у левого вингера мяч.
Правда, украинский легионер так впечатляет только на тренировке, но не в официальных поединках АПЛ и Лиги чемпионов.
На слаломе,
– коротко подписала прессслужба Челси.
Видео скилов Мудрика на тренировке Челси
Напомним, что 26 февраля Челси сыграет на выезде против Тоттенхэма. Начало встречи в 15.30 по Киеву.
Команда Грэма Поттера никак не может вылезти из середины турнирной таблицы, занимая 10 место, имея в своем активе 31 балл.
Челси не побеждало с Мудриком на футбольном поле
- 15 января Мудрик перебрался в лондонский клуб, подписав договор до конца июня 2031 года. С этого времени украинец принял участие в пяти матчах "аристократов", в которых не отметился результативными действиями.
- И вообще, в свой актив украинец может занести только дебютный поединок против Ливерпуля (0:0). У всех остальных левый вингер сборной Украины ничем не удивил.
- Челси же с того времени одержало одну победу, расписало три мира и потерпели два поражения. В последний раз "синие" побеждали еще 15 января в игре против Кристал Пелес (2:1). За этой игрой Мудрик наблюдал с трибун в компании директора по футболу в Шахтере Дарио Срны.
- В последних двух матчах подопечные Поттера терпят поражение.