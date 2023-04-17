Падерборн, выступающий во второй немецкий Будеслиге, готов пригласить в свой коллектив нападающего Ворсклы Тауланта Сефери. Уход игрока может оказать серьезное влияние на полтавский коллектив.
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Прогресс или регресс
Албанский нападающий получил возможность попробовать свои силы в немецком чемпионате, хотя и во второй по силе Бундеслиге. Сефери заинтересовал Падерборн, претендующий на повышение в элитный дивизион Германии. "Сине-белые" после 28-ми туров идут в турнирной таблице Второй Бундеслиги на шестой строчке – от 3-го места, позволяющего сразиться за элиту, клуб отстает на 7 пунктов.
Однако полтавский коллектив пока не принял окончательного решения по поводу будущего Тауланта Сефери. Все будет зависеть от итогов выступления команды в Украинской Премьер-лиге, а также суммы предложения по лучшему бомбардиру команды, который в 25 матчах забил 9 голов и отдал 1 ассист. Transfermarkt же оценивает албанца в 700 тысяч евро.
Выступления Тауланта Сефери
- Албанский футболист в свое время успел погрязнуть в ряде коллективов из разных стран, а именно Работнички (Северная Македония), Янг Бойз (Швейцария), Тирана (Албания) и другие менее именитые коллективы.
- К полтавской Ворскле Сефери присоединился в 2020 году с аобанской Тираны. "Зелено-белые" заплатить за Тауланта 500 тысяч евро. Пока он лучший голеадор полтавчан, который в гонке бомбардиров УПЛ занимает третье место (9 голов в активе и ни одного из пенальти), однако вряд ли он сможет его выиграть. Все потому, что у Артема Довбика 18 голов на счету.
- Сефери в свое время выступал за юношеские молодежные сборные Северной Македонии, а также сыграл даже 2 матча за взрослую команду. Однако впоследствии тренер юношеской сборной Албании Албан Буши убедил, что Тауланта выступает именно за его сборную. Тогда Сефери и был сыгран за юношескую албанскую команду, а впоследствии и за основную национальную сборную. В активе Тауланта 11 матчей и 1 забит в футболке сборной Албании.