Падерборн, выступающий во второй немецкий Будеслиге, готов пригласить в свой коллектив нападающего Ворсклы Тауланта Сефери. Уход игрока может оказать серьезное влияние на полтавский коллектив.

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Прогресс или регресс

Албанский нападающий получил возможность попробовать свои силы в немецком чемпионате, хотя и во второй по силе Бундеслиге. Сефери заинтересовал Падерборн, претендующий на повышение в элитный дивизион Германии. "Сине-белые" после 28-ми туров идут в турнирной таблице Второй Бундеслиги на шестой строчке – от 3-го места, позволяющего сразиться за элиту, клуб отстает на 7 пунктов.

Однако полтавский коллектив пока не принял окончательного решения по поводу будущего Тауланта Сефери. Все будет зависеть от итогов выступления команды в Украинской Премьер-лиге, а также суммы предложения по лучшему бомбардиру команды, который в 25 матчах забил 9 голов и отдал 1 ассист. Transfermarkt же оценивает албанца в 700 тысяч евро.

Выступления Тауланта Сефери