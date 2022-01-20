Тарьей Бё выиграл Малый хрустальный глобус, Украина провалила первую гонку в Антхольце

В итальянском Антхольце стартовал седьмой этап Кубка мира, который предшествует Олимпийским играм. Первой в программе этапа была мужская индивидуальная гонка (20 км).

Бё выиграл Малый хрустальный глобус

В Антхольце определялся первый обладатель Малого хрустального глобуса. В олимпийском сезоне-2021/2022 победителя зачета "индивидуалок" определяли по двум гонкам в Эстерсунде (Швеция) и Антхольце.

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Перед гонкой на "глобус" претендовали норвежцы Тарьей Бё и Стурла Легрейд. Опытный Бё проигрывал своему земляку 6 очков, но благодаря финишу на втором месте опередил в зачете.

Это позволило Бё впервые в карьере выиграть Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.

Неожиданно победу в гонке одержал россиянин Антон Бабиков. Залогом успеха запасного биатлониста России на Олимпиаду стала чистая стрельба.

Бё с двумя штрафными минутами проиграл Бабикову почти 10 секунд. Третье место на подиуме досталось россиянину Кариму Халили.

Провал Украины

Никто из украинских биатлонистов не смог попасть в зачетную зону в индивидуальной гонке. Наши спортсмены очень неудачно работали на огневых рубежах.

Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Антон Дудченко. Он допустил 4 промаха и финишировал только на 47-й строчке.

Дудченко проиграл россиянину Бабикову почти 6 минут.

Результаты индивидуальной гонки в Антхольце

1. Антон Бабиков (Россия, 0+0+0+0) 49:46:8

2. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0+0+2) +9,7

3. Карим Халили (Россия, 0+0+1+0) +48.5

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47. Антон Дудченко (Украина, 1+0+3+0) +5:57.5

55. Артем Тищенко (Украина, 0+2+0+1) +6:24.3

62. Богдан Цымбал (Украина, 1+2+2+0) +7:05.8

64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08.8

91. Тарас Лесюк (Украина, 2+2+2+1) +9:53.3