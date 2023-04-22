Шахтер быстренько смог все взять под свой контроль в украинском Классическом. Матч обещает быть интересным, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Контраст с предыдущим матчем: Верес сыграл вничью с Минаем, вырвавшись из зоны вылета - видео

Ляп молодого вратаря

Тарас Степаненко дальним выстрелом открыл счет в матче, к тому же удар капитана "горняков" стал первым в поединке между украинскими грандами. Однако выйти вперед во встрече помог голкипер киевлян Руслан Нещерет, ошибшийся во время голевого момента кротов, пропустив мяч по центру ворот, 0:1

Видео гола Степаненко: