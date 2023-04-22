Шахтар швиденько зміг все взяти під свій контроль в українському Класичному. Матч обіцяє бути цікавим, пише 24 Канал.

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Ляп молодого воротаря

Тарас Степаненко дальнім пострілом відкрив рахунок у матчі, до того ж, удар капітана "гірників" став першим у поєдинку між українськими грандами. Проте вийти вперед у зустрічі допоміг голкіпер киян Руслан Нещерет, який помилився під час гольового моменту кротів, пропустивши м'яч по центру воріт, 0:1

Відео голу Степаненка: