"Интерес до сих пор есть, увидим": капитан Шахтера неоднозначно ответил по поводу своего будущего в клубе

Именно Тарас Степаненко с капитанской повязкой вывел сборную Украины на матч против Англии в отборе на Евро-2024. Капитан "сине-желтых" рассказал, задумывается ли над продолжением карьеры в другом клубе.

Тарас Степаненко уже 13 лет посвящает свою футбольную карьеру донецкому Шахтеру. Летом 2010 года опорник поставил свою подпись под контрактом с "горняками". Так с того времени Тарас и выступает за дончан. 34-летний футболист прошел тернистый путь от поражений до побед и капитанской повязки.

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Степаненко: В принципе чувствую себя хорошо, интерес до сих пор есть, увидим

Тарас Степаненко признался, что испытывает печаль, когда украинский футболист теряет опытных футболистов. Опорник поставил в пример своего уже бывшего партнера по команде Сергея Кривцова, который перебрался в Интер Майами Теперь защитник выступает бок о бок с самим Лионелем Месси.

Капитан Шахтера рассказал, что после этого перехода получил любимую команду в МЛС и болеет своим другом.

Также Тарас вспомнил недавний трансфер Сергея Сидорчука из киевского Динамо в бельгийское Вестерло. Хотя он и был соперником Степаненко на футбольном поле, но за его пределами дружили.

Степаненко уверен, что потеря таких опытных футболистов отрицательно сказывается на уровне украинского футбола. Опорник донецкого клуба признался, раздумывает ли над своим уходом в другой клуб даже в таком уважаемом для футбола возрасте.

А что касается своего будущего, я не знаю. У меня еще год контракта с Шахтером (до 30 июня 2024 года – 24 Канал), дай бог если будет здоровье... В принципе чувствую я себя хорошо, интерес до сих пор есть, увидим. Жизнь покажет, это такая штука, сегодня ты здесь, завтра – там, но главное держать марку, держаться на волне,

– ответил Степаненко.

В футболке Шахтера Степаненко уже провел 396 матчей (3 из них в новом сезоне-2023/2024), в которых отличился 29 голами и 24 ассистами. В своей карьере футболист выступал всего за два клуба – запорожский Металлург (83 поединка) и Шахтер.

Уже 16 сентября опорник может провести свой 397-й поединок за "горняков" и стать еще на шаг ближе к пятой сотне матчей дончан.