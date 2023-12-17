Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко призвал и дальше помогать Украине в войне против России. По мнению 34-летнего футболиста, его коллеги по цеху должны напоминать миру, что война в Украине продолжается.

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Степаненко призвал мир продолжать помогать Украине

"Осознавая, что происходит в твоей стране, ты должен ежедневно посылать месседжи. Каждый день. Это наша миссия, наша цель, наша работа. Мы будем ездить по странам, посылать месседжи, будем говорить об этом, будем напоминать людям по всему миру, что война в Украине все еще продолжается.

Это тяжело, каждый день погибают люди, и мир должен помогать и поддерживать Украину в этой тяжелой ситуации. Защитить, возможно, другие страны, европейские страны, мир, от таких стран как Россия, которые делают подобные вещи", – сказал Степаненко.

Благотворительный матч Ависпа Фукуока – Шахтер состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало – в 12:00 по киевскому времени.