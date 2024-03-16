Будет играть вместе с Левандовским: украинец получил вызов в сборную Польши

Сборная Польши в марте сыграет матч плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Эстонии. Вызов в главную команду "Кадры" получил бывший украинский футболист Тарас Романчук.

На следующей неделе состоятся полуфинальные матчи плей-офф отбора Евро-2024. В одном из них Польша сыграет домашний поединок против Эстонии.

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Романчука во второй раз вызвали в сборную Польши

Тренерский штаб "Кадры" определился со списком футболистов, которые получили вызов на поединок с эстонцами. Среди игроков нашлось место бывшему украинскому футболисту Тарасу Романчуку.

Состав сборной Польши / twitter.com/LaczyNasPilka

32-летний полузащитник уже вызывался в лагерь сборной Польши. В 2018 году уроженец Ковеля сыграл в товарищеском матче против Южной Кореи (3:2). С тех пор больше не выступал за "красно-белых".

Кто такой Тарас Романчук