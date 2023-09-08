Украинский футболист, игравший в России, отказался от работы тренера из-за поездок на передовую

Бывший украинский футболист Тарас Михалик давно перешел на тренерскую работу. Однако пока остается без работы, ведь часто посещает украинских военных на передовой.

Тарас Михалик по окончании профессиональной карьеры футболиста работал тренером в Волыни. Но после полномасштабного вторжения России в Украину клуб прекратил свое существование. Поэтому Михалик поддерживает форму в благотворительных матчах и занимается волонтерством.

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При этом Михалик получал предложения о тренерской работе в других командах. Но решил от них отказаться.

Если говорить о профессии, то был тренером Волыни. Когда команда разошлась, были предложения ехать помогать в разных командах. Но не получается, потому что семья за границей, а сам постоянно катаюсь на передовую. Если же заниматься футболом, то надо постоянно уделять время команде. Не может здесь такого быть, что ты уехал на 3-4 дня на передовую, а команда живет сама по себе без тебя,

– рассказал Тарас Михалик.

По его словам, он не хочет отказываться от поездок к украинским бойцам, которым возит необходимые вещи.

"Как минимум, мы хотим ездить к ребятам на передок хотя бы 2 раза в месяц. Машины загнать и завезти некоторые вещи, о которых просят. Поэтому сейчас было несколько предложений, но я на них не отзывался, потому что вроде бы и хочется тренировать, да в то же время, понимаю, что тогда не получится так", – рассказал уже бывший футболист.

Что касается Волыни, то профессиональный клуб прекратил существование. Причина – инвестор отказался финансировать клуб. Так что пока действует только детская школа.

"Досадно, что так, однако сейчас в стране война и сейчас тяжело выживать клубам. Сейчас не совсем к футболу, хотя военные нас приглашают и мы приезжаем побегать с ними. Они говорят: "Для нас это важно". Особенно те ребята, которые приезжают с передовой. Морально это им очень помогает", – отметил Тарас Михалик.

Следует напомнить, что в Украине Тарас Михалик выступал за киевский ЦСКА, ужгородское Закарпатье и киевское Динамо. В 2013 году стал игроком российского Локомотива, за который выступал до 2019 года. После этого вернулся в Украину – стал игроком луцкой Волыни, где после окончания профессиональной карьеры и начал работать тренером.