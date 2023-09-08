Тарас Михалик по окончании профессиональной карьеры футболиста работал тренером в Волыни. Но после полномасштабного вторжения России в Украину клуб прекратил свое существование. Поэтому Михалик поддерживает форму в благотворительных матчах и занимается волонтерством.

Подробнее Тарас Михалик поехал на передовую к украинским воинам с вратарем сборной Украины

При этом Михалик получал предложения о тренерской работе в других командах. Но решил от них отказаться.

Если говорить о профессии, то был тренером Волыни. Когда команда разошлась, были предложения ехать помогать в разных командах. Но не получается, потому что семья за границей, а сам постоянно катаюсь на передовую. Если же заниматься футболом, то надо постоянно уделять время команде. Не может здесь такого быть, что ты уехал на 3-4 дня на передовую, а команда живет сама по себе без тебя,

– рассказал Тарас Михалик.

По его словам, он не хочет отказываться от поездок к украинским бойцам, которым возит необходимые вещи.

"Как минимум, мы хотим ездить к ребятам на передок хотя бы 2 раза в месяц. Машины загнать и завезти некоторые вещи, о которых просят. Поэтому сейчас было несколько предложений, но я на них не отзывался, потому что вроде бы и хочется тренировать, да в то же время, понимаю, что тогда не получится так", – рассказал уже бывший футболист.

Что касается Волыни, то профессиональный клуб прекратил существование. Причина – инвестор отказался финансировать клуб. Так что пока действует только детская школа.

"Досадно, что так, однако сейчас в стране война и сейчас тяжело выживать клубам. Сейчас не совсем к футболу, хотя военные нас приглашают и мы приезжаем побегать с ними. Они говорят: "Для нас это важно". Особенно те ребята, которые приезжают с передовой. Морально это им очень помогает", – отметил Тарас Михалик.

Следует напомнить, что в Украине Тарас Михалик выступал за киевский ЦСКА, ужгородское Закарпатье и киевское Динамо. В 2013 году стал игроком российского Локомотива, за который выступал до 2019 года. После этого вернулся в Украину – стал игроком луцкой Волыни, где после окончания профессиональной карьеры и начал работать тренером.