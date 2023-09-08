Тарас Михалик після закінчення професійної кар'єри футболіста працював тренером у Волині. Але після повномасштабного вторгнення Росії до України, клуб припинив своє існування. Тож після цього Михалик підтримує форму у благодійних матчах та займається волонтерством.

Детальніше Тарас Михалик поїхав на передову до українських воїнів з воротарем збірної України

При цьому Михалик отримував пропозиції щодо тренерської роботи в інших командах. Але вирішив від них відмовитися.

Якщо говорити про професію, то був тренером Волині. Коли команда розійшлася, були пропозиції їхати допомагати у різних командах. Але не виходить, тому що сім’я за кордоном, а сам постійно катаюся на передову. Якщо ж займатися футболом, то треба постійно приділяти час команді. Не може тут такого бути, що ти поїхав на 3 – 4 дні на передову, а команда живе сама по собі без тебе,

– розповів Тарас Михалик.

За його словами, він не хоче відмовлятися від поїздок до українських бійців, яким возить необхідні речі.

"Як мінімум, ми хочемо їздити до хлопців на передок хоча б 2 рази на місяць. Машини загнати та завезти деякі речі, які просять. Тому, зараз було декілька пропозицій, але я на них не відкликався, тому що ніби й хочеться тренувати, та водночас розумію, що тоді не вийде так", – розповів вже колишній футболіст.

Щодо Волині, то професійний клуб припинив існування. Причина – інвестор відмовився фінансувати клуб. Тож поки діє лише дитяча школа.

"Прикро, що так, проте зараз в країні війна і зараз важко виживати клубам. Зараз не зовсім до футболу, хоча військові нас запрошують і ми приїздимо побігати з ними. Вони кажуть: "Для нас це важливо". Особливо ті хлопці, які приїжджають з передової. Морально це їм дуже допомагає", – відзначив Тарас Михалик.

Варто нагадати, що в Україні Тарас Михалик виступав за київський ЦСКА, ужгородське Закарпаття та київське Динамо. У 2013 році став гравцем російського Локомотиву, за який виступав до 2019 року. Після цього повернувся до України – став гравцем луцької Волині, де після закінчення професійної кар'єри й почав працювати тренером.