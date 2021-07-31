Талантливый футболист Аякса Гессер трагически погиб в аварии: ему было всего 16 лет

31 июля 2021 , 14:07
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Источник:

твиттер Аякса

В пятницу, 30 июля, смертельная авария в Эйссельштайне унесла жизнь юного футболиста Аякса Ноа Гессера. Талантливому игроку, который давал большие надежды, было всего 16 лет.

Трагическая смерть таланта клуба

По информации Telegraaf, в аварии погиб не только молодой футболист. Также вместе с Ноа Гессером погиб его старший брат, которому было 18 лет.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 30 июля на дороге Эйсселштайна, провинция Утрехта. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем такси. Водитель такси с травмами был отправлен в больницу.

Аякс выразил свои соболезнования семье и друзьям погибших.

Аякс глубоко тронут трагической смертью молодого игрока Ноа Гессера. Наши мысли с семьей и друзьями,
– говорится в посте.

  • Гессер с 2018 года выступает за нидерландский клуб. Ноа перешел из академии любительского клуба Альфенсе Бойс. Футболист подавал большие надежды. Нападающий отличался скоростью и результативностью.
  • В сезоне-2021/2022 Гессер должен был присоединиться к команде Аякса U-17 и играть под номером "17".
Автор: Софія Кулай