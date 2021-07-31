Трагічна смерть таланта клубу

За інформацією Telegraaf, у аварії загинув не лише молодий футболіст. Також разом із Ноа Гессером загинув його старший брат, якому було 18 років.

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Дорожньо-транспортна пригода сталась ввечері 30 липня на дорозі Ейсселштайні, провінція Утрехта. Легковий автомобіль иїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем таксі. Водій таксі з травмами був відправлений у лікарню.

Аякс висловив свої співчуття родині та друзям загиблих.

Аякс глибоко зворушений трагічною смертю молодого гравця Ноа Гессера. Наші думки з родиною та друзями,

– йдеться у пості.