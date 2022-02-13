Талантливая фристайлистка Новосад пропустит личный старт на Олимпиаде
Источник:"Суспільне Спорт"
Украинская сборная по фристайлу продолжает страдать от коронавируса. Медальная надежда страны Анастасия Новосад не выступит в квалификации личных соревнований.
Опасения стали реальностью
Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Новосад примет участие в соревнованиях по лыжной акробатике у женщин. Но эту информацию быстро опроверг главный тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев.
Это стоит прочитать Не Олимпиада, а страшный сон, – реакция Абраменко на недопуск Украины к соревнованиям на Играх
28-летняя украинская фристайлистка продолжает находиться на самоизоляции после положительных тестов на коронавирус. Поэтому только одна украинка будет соревноваться в квалификации в личных соревнованиях, которая состоится 13 февраля.
Честь Украины будет представлять Ольга Полюк.К сведению. Первая квалификация стартует в 13:30, а вторая – в 14:15.
Реакция Новосад
Свой пропуск личного старта Новосад подтвердила на своей странице в инстаграме.
"Я приехала на эти соревнования максимально готовая и уверенная в своих силах! Но, к сожалению, я вынуждена упустить свой старт из-за того, что была инфицирована COVID-19, в Олимпийской деревне, и с правилами Китая, я не имею права выходить из изоляции", пока не покажу 2 отрицательных теста (через 24 часа)", – написала фристайлистка.
Надеюсь хотя бы вылететь домой 18 февраля. Внутри у меня пустота, разочарованность и злоба на себя, что столько времени, силы и нервов я потратила, чтобы выступать на Олимпийских играх. В это время у меня есть только одно желание, вылететь из Китая и увидеть семью, которую я не видела почти 2 месяца,
– добавила Новосад.
Что известно об Анастасии Новосад
- 28-летняя фристайлистка вошла в список тех украинцев, которые заболели COVID-19. Поэтому Украина не смогла выступить в командном первенстве.
- Обидно, что все так сложилось, ведь Анастасия Новосад проводит один из лучших сезонов в карьере.
- Украинка стала победительницей этапа Кубка мира в финской Руке. Тогда это выступление переписало историю украинского фристайла. Впервые в истории на пьедестал поднялись две украинки. Третье место заняла Ольга Полюк.