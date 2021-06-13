Талант финишера в крови: эксклюзив с олимпийской чемпионкой по биатлону Еленой Пидгрушной

Елена Пидгрушная – одна из лучших биатлонисток Украины и мира, а ее фирменный финишный круг уже навсегда вошел в историю биатлона. Капитан женской команды эксклюзивно для Спорт 24 рассказала о преимуществах биатлона, карантинных ограничениях и последнем круге.

Поддержка, которая дала стимул

Елена Пидгрушная – стабильный финишер сборной Украины в эстафетных гонках. Нынешнюю команду сложно представить без Елены не только в эстафетах. 34-летняя биатлонистка всегда отдается до последних метров дистанции, что не может не покорить фанатов этого вида спорта.

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Биатлон – один из самых тяжелых зимних видов спорта. Поэтому не все так легко. В карьере Пидгрушной были и взлеты и падения, срывы и мысли о завершении спортивной карьеры. Но поддержка тренера Бунта Олега Евгеньевича несколько раз сдерживала Елену от завершения карьеры.

Наставник с пониманием просил девушку попробовать еще раз, не всегда успешный результат приходит с первого раза: "Его поддержка придавала стимул и мотивацию. Часто говорю, что он меня сохранил, как спортсменку и биатлонистку".

Первый старт в карьере лидера украинской сборной

В 5 классе впервые приняла участие в гонке. Это был обычный кросс. Показала хороший результат, который был на уровне со старшеклассниками. Возможно, еще с тех пор тренеры более пристально начали следить за мной и моим организмом,

- сказала Лена.

"Украинская молния" на последнем круге

Впервые такую молниеносную скорость на финишном круге от Елены тренеры увидели на обычном областном кроссе на базе в Подгородном.

Гонка началась масс-стартом. По ходу гонки меня опередила соперница, которую горячо по дистанции поддерживали ее друзья. Когда мне осталось 200 метров до финиша, услышала, как мои одноклассники активизировались и своими громкими криками: "Аленка давай" придали мне еще больше силы и "второе дыхание". Благодаря своим друзьям я не только прибавила в скорости, но и стала победительницей. Недавно рассказывала эту историю детям и поняла, что наверняка этот талант был мне дан с рождения,

– сказала Пидгрушная.

"Полагаться только на стремительный финиш? Мы соревнуемся на высоком уровне, поэтому выкладываем уже с первых метров гонки. На тренировках часто выполняем скоростную работу. На последнем отрезке также выкладываюсь, как на первом – на все 100%. Даже если осталось каких-то 50 метров. Заставляю свой организм перебороть себя и добавить на финише. На самом деле здесь не все зависит только от желания, тут нужна частичка таланта".

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Когда ты занимаешься любимым делом, хочешь самосовершенствоваться, растешь, то все это и заряжает на новую работу. Мы каждый день много работаем, чтобы быть лучше, чем были вчера,

– рассказала биатлонистка.

Готова ли Елена Пидгрушная пойти на еще один олимпийский цикл: "Нет, точно. Еще нужно, чтобы эта Олимпиада состоялась".

Этот год был одним из самых сложных в истории биатлонных гонок. Отмена этапов, масочный режим, постоянные тесты на коронавирус и пропуски этапов из-за положительных результатов. Олимпийская чемпионка рассказала, что больше всего дискомфорта приносил масочный режим. В маске нужно было ходить всюду. Только в номере можно было наконец быть без нее.

За биатлонистами тщательно следили, были и перчатки, и антисептик. Приехав в Украину, Елена призналась, что несколько раз переспрашивала знакомого, не нужно ли надевать маску на улице или в подъезде. Настолько сильно спортсмены привыкли к таким карантинным ограничениям.

Украинка часто подчеркивает детям, что нужно заниматься спортом, движение – это жизнь. Почему же нужно заниматься именно биатлоном?

Биатлон – очень интеллектуальный и разнообразный вид спорта. Здесь есть все – технический план, концентрация во время стрельбы и психология. Также и физическая сила, выносливость, ловкость. В нашем спорте совместно должны работать и голова, и тело,

– ответила спортсменка.

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