Талант Динамо Нещерет восстанавливается от травмы: срок возврата на футбольное поле

Талантливый голкипер Динамо Руслан Нещерет восстанавливается от травмы. Игрок рассказал, когда болельщики смогут увидеть его на футбольном поле.

Срок восстановления голкипера

В апреле Руслану Нещерету сделали операцию на плече. Восстановление голкипера идет по плану. Футболист сможет присоединиться к тренировкам вместе с командой примерно в середине июля или начале августа.

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Вратарь пропустит начало собрания киевского клуба. Руслан будет тренироваться по индивидуальному графику. В отпуске динамовец отдыхает вместе с семьей в Мукачево. Утром в компании дедушки делает утренние прогулки, потом футболиста ждет несколько часов в зале. Не забывает Нещерет и о футболе, а точнее о матче сборной Украины. Руслан на расстоянии будет поддерживать команду Андрея Шевченко на Евро-2020.

В этом сезоне Нещерет провел за Динамо 4 матча, в которых пропустил 6 голов. Также в его активе один "сухой" поединок. Хотя голкипер провел за динамовцев небольшое количество поединков, но Нещерет успел запомниться уверенной игрой.

19-летний вратарь отыграл весь матч Лиги чемпионов против Барселоны, в котором Динамо уступило каталонской команде со счетом 2:1. Он неоднократно спасал собственные владения. Тогда стражу ворот было всего 18 лет.

Также из-за травмы Евро-2020 пропускает динамовец Виталий Буяльский. У полузащитника трещина плюсневой кости ступни.