Термін відновлення голкіпера

У квітні Руслану Нещерету зробили операцію на плечі. Відновлення голкіпера йде за планом. Футболіст зможе приєднатись до тренувань разом із командою приблизно у середині липня або початку серпня.

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Воротар пропустить початок зборів київського клубу. Руслан тренуватиметься за індивідуальним графіком. У відпустці динамівець відпочиває разом із родиною у Мукачево. Вранці у компанії дідуся робить ранкові прогулянки, потім на футболіста чекає декілька годин у залі. Не забуває Нещерет і про футбол, а точніше про матчі збірної України. Руслан на відстані підтримуватиме команду Андрія Шевченка на Євро-2020.

У цьому сезоні Нещерет провів за Динамо 4 матчі, у яких пропустив 6 голів. Також у його активі один "сухий" поєдинок. Хоча голкіпера провів за динамівців невелику кількість поєдинків, але Нещерет встиг запам'ятатись впевненою грою.

19-річний воротар відіграв увесь матч Ліги чемпіонів проти Барселони, у якому Динам поступилось каталонській команді з рахунком 2:1. Він неодноразово рятував власні володіння. Тоді стражу воріт було лише 18 років.

Також через травму Євро-2020 пропускає динамівець Віталій Буяльський. У півзахисника тріщина плюсневої кістки ступні.