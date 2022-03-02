Зинченко о безумной поддержке британцев Левый защитник "горожан" в эфире украинского национального марафона рассказал о безумной поддержке со стороны британцев. Александр Зинченко отметил, что еще такого в своей жизни не видел, сообщает 24 канал.

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Великобритания является одной из тех стран, которая больше всего помогает Украине не только словом, но и делом. Зинченко удивлен поддержкой футбольных фанатов, которые берут с собой на матче сине-желтые флаги и плакаты. Также теплые слова Александр получает от мальчиков, встречающих футболиста на улицах в Манчестере. Все поддерживают Украину в войне с Россией, которая нагло ворвалась со своим "русским миром".

Скажу, такой поддержки, которую имеет наша страна, я еще не видел. Это касается Великобритании. Начиная с мальчиков, которые встречают меня и говорят, что переживают нам. Те стадионы, где я играл, там поднимают украинские флаги. Поддержка невероятна. Начиная от школьников и завершая правительством Великобритании,

– сказал Зинченко. Александр присоединился к сбору средств украинской армии среди футболистов из Украины, выступающих за границей. Отметим, что инициатором фонда стал тренер Сергей Ребров.

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