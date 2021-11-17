Такой нет у Усика и Кличко: украинскому боксеру вручили уникальную награду
17 ноября 2021 , 09:52Читати новину українською
Источник:WBC
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) получил награду от Всемирного боксерского совета (WBC). Произошло это на конгрессе организации.
Гвоздик был отмечен за высокое спортивное мастерство, уважение к боксу и бывшему сопернику Адонису Стивенсону.
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"Спасибо за эту награду. Для меня честь быть частью семьи и истории WBC. К сожалению, Стивенсон не смог быть здесь, но он прошел через много трудностей в своей жизни. Надеюсь, что с ним все будет хорошо. Желаю ему всего наилучшего", – заявил украинец.
Гвоздик – Стивенсон: коротко о бое
- 2 декабря состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в тяжелый нокаут.
- Во время боя 41-летний канадец пережил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы.
- Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации у него была парализована правая часть тела.