Такой нет у Усика и Кличко: украинскому боксеру вручили уникальную награду

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) получил награду от Всемирного боксерского совета (WBC). Произошло это на конгрессе организации.

Гвоздик был отмечен за высокое спортивное мастерство, уважение к боксу и бывшему сопернику Адонису Стивенсону.

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"Спасибо за эту награду. Для меня честь быть частью семьи и истории WBC. К сожалению, Стивенсон не смог быть здесь, но он прошел через много трудностей в своей жизни. Надеюсь, что с ним все будет хорошо. Желаю ему всего наилучшего", – заявил украинец.

Гвоздик – Стивенсон: коротко о бое