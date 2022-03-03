Таких сикунов в мире нет, как вы, – жена Усика обратилась к жителям Крыма

Жена Александра Усыка Екатерина обратилась к крымчанам в связи с полномасштабным вторжением российских войск в Украину.

Екатерина Усик: Мы не спим уже неделю

Нападение РФ на Украину застало ее и семью в Ворзеле (Киевская область), где они построили уютный дом с террасой и балконом.

Смотрите также Я горжусь нашими людьми – Усык в восторге от украинского народа

Екатерина Усик обвинила своих земляков в том, что они не помогают остановить войну.

"Спокойной ночи. Мы не спим уже неделю. Следим за нашим домом, чтобы его не снесли к черту русские наши "братья", которые очень сильно о нас "заботятся" и нам "помогают". Еще раз хочу "поблагодарить" Крым, за то что вы нас них*ра не поддерживаете... Я очень надеюсь, что нас до завтра не снесут и наша украинская кровь не будет на ваших, бл*дь, руках", – начала она.

На видео заплаканная Екатерина называет крымчан трусами, потому что те пугаются публично выступить против агрессии Путина.

Я не знаю, таких сцыкунов в мире нет, как вы. Вы все пишете на мой телефон, в сторис, которые скрыты, просите, чтобы я не выставляла, как вы за нас переживаете. Но вы них*я не волнуетесь. Просто них*ра не переживете,

– возмутилась Екатерина.

Жена Александра Усика также добавила, что она не любит материться и знает, что это грех.

"Если мы останемся живы, дай Бог, и исповедуюсь, а вот вам уже не отмыться никогда в жизни. НИ-КО-ГДА! Так что спокойной вам ночи. Я не знаю, когда у нас будет спокойная ночь, если вы не остановите это или хотя бы не поможете", – подытожила она.

Также Катя разместила фотографию последствий обстрела жилья.