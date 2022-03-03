Катерина Усик: Ми не спимо вже тиждень

Напад РФ на Україну застав її та родину у Ворзелі (Київська область), де вони збудували затишний будинок з терасою та балконом.

Дивіться також Я пишаюся нашими людьми, – Усик в захваті від українського народу

Катерина Усик звинуватила своїх земляків у тому, що вони не допомагають зупинити війну.

"Доброї ночі. Ми не спимо вже тиждень. Пильнуємо наш будинок, щоб його не знесли до бicа російські наші "брати", які дуже сильно про нас "дбають" і нам "допомагають". Ще раз хочу "подякувати" Криму, за те що ви нас нiх*ра не підтримуєте... Я дуже сподіваюся, що нас до завтра не знесуть і наша українська кров не буде на ваших, бл*дь, руках", – почала вона.

На відео заплакана Катерина називає кримчан боягузами, бо ті страхаються публічно виступити проти агресії Путіна.

Я не знаю, таких сцикунів у світі немає, як ви. Ви всі пишете на мій телефон, у сторіз, який прихований, прохаєте, щоб я не виставляла, як ви за нас переживаєте. Але ви ніх*я не хвилюєтеся. Просто нiх*ра не переживете,

– обурилася Катерина.

Дружина Олександра Усика також додала, що вона не любить матюкатися і знає, що це гріх.

"Якщо ми залишимося живі, дай Бог, і посповідаюсь, а от вам уже не відмитися ніколи в житті. НІ-КО-ЛИ! Тож спокійної вам ночі. Я не знаю, коли у нас буде спокійна ніч, якщо ви не зупините це або хоча б не допоможете", – підсумувала вона.

Також Катя розмістила фотографію наслідків обстрілу їхнього житла.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!