В такие моменты видишь, насколько женщины сильны, – Монфис о влиянии войны на Свитолину

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о состоянии своей жены Элины Свитолиной. Теннисистка болезненно переживает полномасштабную войну в родной стране.

Монфис: Я в восторге от моей жены

Муж украинской теннисистки рассказал, что играет ради своей жены. Он даже не понимает, откуда Элина черпала силы для матчей.

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Честно говоря, я играю благодаря ей. Откровенно скажу, если бы она не поехала в Индиан-Уэллс и Майами, я бы тоже этого не сделал. Даже не понимаю, как она смогла играть,

– сказал Монфис.

Теннисист "снимает шляпу" перед стойкостью украинки. По его словам, он берёт пример со своей жены.

"Я в восторге от моей жены. То, как она находит столько энергии и силы духа в такие времена, – это нечто исключительное. Снимаю перед ней шляпу. Я стал для нее плечом опоры, и мне уже очень тяжело. Каждый раз говорю ей, что беру с нее пример. В такие моменты видишь, насколько женщины сильны", – добавил спортсмен.