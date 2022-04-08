В такие моменты видишь, насколько женщины сильны, – Монфис о влиянии войны на Свитолину
Источник:Le Parisien
Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о состоянии своей жены Элины Свитолиной. Теннисистка болезненно переживает полномасштабную войну в родной стране.
Монфис: Я в восторге от моей жены
Муж украинской теннисистки рассказал, что играет ради своей жены. Он даже не понимает, откуда Элина черпала силы для матчей.
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Честно говоря, я играю благодаря ей. Откровенно скажу, если бы она не поехала в Индиан-Уэллс и Майами, я бы тоже этого не сделал. Даже не понимаю, как она смогла играть,
– сказал Монфис.
Теннисист "снимает шляпу" перед стойкостью украинки. По его словам, он берёт пример со своей жены.
"Я в восторге от моей жены. То, как она находит столько энергии и силы духа в такие времена, – это нечто исключительное. Снимаю перед ней шляпу. Я стал для нее плечом опоры, и мне уже очень тяжело. Каждый раз говорю ей, что беру с нее пример. В такие моменты видишь, насколько женщины сильны", – добавил спортсмен.
- Свитолина довольно неожиданно проиграла в первом своем матче в Майами. Обидчицей украинки стала британка Хизер Уотсон. Элина не смогла удержать преимущество после первого выигранного сета.
- Теннисистка рассказала, что не может играть из-за психологического состояния, ведь часть родных осталась в Одессе.
- Первая ракетка Украины пропустит Кубок Билли Джин Кинг. Элина отмечала, что испытывает проблемы со спиной, а также ей трудно сконцентрироваться на игре из-за войны в Украине.