Так Куртуа не вытеснишь: Иско забил Лунину позорный гол пяткой на тренировке Реала – видео
27 января 2022 , 19:58Читати новину українською
Источник:твиттер ФК Реал
Мадридский Реал начал мини-предсезонку перед ключевым отрезком сезона под руководством тренера по физподготовке Антонио Пинтуса. Игроки столичного гранда проверяют на крепость украинского голкипера Андрея Лунина.
Во время двусторонки дублер Тибо Куртуа пошел на перехват. Вингер Лукас Васкес грамотно оценил ситуацию, выкатив мяч точно на Иско, который издевательски переправил мяч в сетку ворот, не оставив украинцу шансов.
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Видео пропущенного гола Лунина
Лунин начал играть за Реал
- В сезоне 2021/22 Лунин провел два матча в рамке ворот Реала. Все игры 22-летний кипер провел в Кубке Испании. В них вратарь пропустил четыре мяча, ни разу не сохранив ворота в неприкосновенности.
- Контракт Лунина с Реалом рассчитан до 30 июня 2024 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего вратаря в два миллиона евро.
- Реал после 22 туров лидирует в чемпионате Испании, набрав 50 очков.