Так Куртуа не вытеснишь: Иско забил Лунину позорный гол пяткой на тренировке Реала – видео

Мадридский Реал начал мини-предсезонку перед ключевым отрезком сезона под руководством тренера по физподготовке Антонио Пинтуса. Игроки столичного гранда проверяют на крепость украинского голкипера Андрея Лунина.

Во время двусторонки дублер Тибо Куртуа пошел на перехват. Вингер Лукас Васкес грамотно оценил ситуацию, выкатив мяч точно на Иско, который издевательски переправил мяч в сетку ворот, не оставив украинцу шансов.

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Видео пропущенного гола Лунина

Лунин начал играть за Реал