Я наркоман славы, – легендарный Тайсон сделал откровенное признание о своем образе жизни

"Железный Майк" один из величайших боксеров в истории. Он закончил карьеру в 2005 году. но ближайшей осенью выйдет снова в ринг, чтобы подраться с видеоблогером Джейком Полом.

Бывший чемпион мира объяснил, почему согласился на этот бой. По его словам, дело вовсе не в деньгах.

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Тайсон обожает внимание

58-летний Майк Тайсон заявил, что любит быть в центре внимания и ради славы готов пойти на все. Именно поэтому он выйдет в ринг, где уверен одержит легкую победу.

"Я буду честным. Я не думаю, что Пол даже сможет коснуться меня, но при этом я наркоман славы. Мне нравится, когда люди думают и говорят обо мне весь день. Я предпочел бы прожить короткую жизнь в славе, чем долгую и бесславную. Просто я такой.

Это то, за что я боролся, чтобы получить этот гребаный статус. Я буду гоняться за ним всю жизнь. Я знаю это. Я никогда не почувствую, что получил то, что хочу. Мне всегда будет мало. К тому же я один из немногих людей, которые обожают боль", – сказал Тайсон.

. Ранее легендарный американский боксер рассказал, кого из нынешних бойцов считает наиболее похожим на себя по стилю. "Железный Майк" выбрал действующего чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе.

Напомним, что бой Майка Тайсона с Джейком Полом состоится 15 ноября. Он официально будет иметь профессиональный статус.