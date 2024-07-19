Конголезский боксер Мартин Баколе участвовал в таких сборах почти со всеми звездными хевивейтерами современности. Исключением не стал и Александр Усик.

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Баколе о своем спарринге в лагере Усика

Он поделился воспоминанием о тренировочном поединке против украинского чемпиона. По словам Мартина, ему удалось нокаутировать Александра, когда тот готовился к реваншу с Энтони Джошуа.

"Я не вру. Я не люблю врать. Я всегда говорю правду. Если вы посмотрите видео BOXXER, то все увидите. Я был в прямом эфире Sky Sports. Менеджер Александра Усика подошел ко мне и сказал: "Этот парень завтра станет чемпионом мира", поскольку он знает, кто я. Он был в зале, когда я доставил проблемы Усику.

Усик ко мне ни разу не прикоснулся, я размазал его и нокаутировал. Я нокаутировал его ударом по корпусу. Меня вывели с ринга и сказали, что ему нужна неделя на восстановление", – сказал Баколе.

К слову. Мартин Баколе провел на профессиональном уровне 21 бой. В них он одержал 20 побед, из которых 15 были нокаутом.

Африканский боксер также добавил, что он во время спаррингов смог остановить Энтони Джошуа, Даниэля Дюбуа, Тайсона Фьюри и Джо Джойса. Конголезец считает, что именно поэтому звезды хевивейта не соглашаются с ним на бои, ведь знают, что могут получить проблемы в ринге.