Фьюри вспомнил бой за абсолют Ломаченко с Лопесом: какой прогноз тогда сделал "Цыганский король"

Более 20 лет в королевском дивизионе не было абсолютного чемпиона мира. Исправить этот недостаток смогут Тайсон Фьюри и Александр Усик, которые в очном поединке определят обладателя всех титулов хевивейта.

Накануне битвы в Эр-Рияде Тайсон Фьюри живо раздает комментарии. Во время одного из интервью "Цыганский король" вспомнил бой за абсолют между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

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Память подвела Фьюри

Чемпион мира по версии WBC провел параллели между тем поединком и своим с Усиком. Фьюри даже вспомнил свой прогноз на поединок Ломаченко – Лопес.

Лопес провел хороший бой против Ломаченко. В хевивейте все немножко иначе – другая скорость и то, как все проходит. Это была шикарная победа. И я был одним из тех, кто предсказал победу Лопеса над Ломаченко. И я предскажу эту победу. Я побью Александра Усика,

– заявил Фьюри.

Отметим, что в 2020 году "Цыганский король" не был таким уверенным в победе Лопеса. Тогда британец расценивал шансы боксеров – 50 на 50. Но с тех пор прошло четыре года и Фьюри несколько подзабыл, что он говорил.

Как Ломаченко потерял первый шанс стать абсолютом