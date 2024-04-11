Фьюри вспомнил бой за абсолют Ломаченко с Лопесом: какой прогноз тогда сделал "Цыганский король"
Источник:BoxNation
Более 20 лет в королевском дивизионе не было абсолютного чемпиона мира. Исправить этот недостаток смогут Тайсон Фьюри и Александр Усик, которые в очном поединке определят обладателя всех титулов хевивейта.
Накануне битвы в Эр-Рияде Тайсон Фьюри живо раздает комментарии. Во время одного из интервью "Цыганский король" вспомнил бой за абсолют между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.
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Память подвела Фьюри
Чемпион мира по версии WBC провел параллели между тем поединком и своим с Усиком. Фьюри даже вспомнил свой прогноз на поединок Ломаченко – Лопес.
Лопес провел хороший бой против Ломаченко. В хевивейте все немножко иначе – другая скорость и то, как все проходит. Это была шикарная победа. И я был одним из тех, кто предсказал победу Лопеса над Ломаченко. И я предскажу эту победу. Я побью Александра Усика,
– заявил Фьюри.
Отметим, что в 2020 году "Цыганский король" не был таким уверенным в победе Лопеса. Тогда британец расценивал шансы боксеров – 50 на 50. Но с тех пор прошло четыре года и Фьюри несколько подзабыл, что он говорил.
Как Ломаченко потерял первый шанс стать абсолютом
- Напомним, что бой Ломаченко и Лопеса состоялся 17 октября 2020 года. На кону был пояс IBF, которым владел американец, а также титулы чемпиона по версии WBA (Super), WBO и WBC Franchise, которые были у Ломы.
- Первую половину поединка представитель Украины провел инертно. Лишь в последних раундах Ломаченко перехватил инициативу, но едва не оказался в нокдауне.
- В итоге судьи единогласно отдали победу Лопесу. Американец получил все пояса легкого дивизиона и стал абсолютным чемпионом мира.