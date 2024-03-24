Восьмой ребенок в пути: Фьюри ожидает очередной подарок от своей жены
Источник:Инстаграм Тайсона Фьюри
Чемпион WBC Тайсон Фьюри вместе с женой Пэрис воспитывают в браке семерых детей. Однако влюбленная пара решила не останавливаться на достигнутом.
Эпатажный британский боксер Тайсон Фьюри в сентябре прошлого года в седьмой раз стал отцом. 33-летняя жена “Цыганского короля” Пэрис родила ему сына Принца Рико.
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Радостная новость "Цыганского короля"
Недавно британец намекнул, что в его многодетной семье ожидается пополнение. Его возлюбленная Пэрис опубликовала фото в белом платье. В комментариях Фьюри написал, что жена "выглядит немного беременной".
А впоследствии перепостил снимок со следующими словами:
"Мать семерых детей. Она все еще очаровательна и крепка, как скала. Восьмой в пути", – написал Фьюри.
Тайсон и Пэрис Фьюри ждут восьмого ребенка / instagram.com/tysonfury
Семья Тайсона Фьюри
- Напомним, что Тайсон Фьюри и Пэрис знакомы с 16-ти лет. В 2008 году пара узаконила свои отношения в официальном браке.
- Поскольку Пэрис вышла замуж в 19 лет, то она не успела получить высшее образование, посвятив себя семье. Тем не менее, жена Фьюри очень известная медийная личность в Великобритании. Она активно ведет соцсети и делится подробностями быта звездной семьи.
- Интересно, что Пэрис также происходит из цыганского рода.
- У пары сейчас семеро детей: дочери Венесуэла (14 лет), Валенсия (6 лет) и Атина (2 года), а также сыновья Принц Джон Джеймс (12 лет), Принц Тайсон Люк (7 лет), Принс Адонис Амазайя (5 лет) и Принц Рико (полгода).
- "Цыганский король" надеется, что сыновья продолжат боксерскую династию Фьюри.