В Саудовской Аравии 18 мая состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Фьюри снова полил грязью Усика

"Цыганский король" в сторис своей страницы в Инстаграм опубликовал видео, на котором обратился к украинцу. Даже во время утренней пробежки британец думает о сопернике.

Утренняя пробежка в понедельник завершена. Дождь, холод и ветер делают тебя жестким, очень жестким. Уже совсем скоро, Усик. Ты получишь этот кулак, кролике,

– сказал Фьюри.

Напомним, Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.