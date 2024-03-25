По мнению Чарльза, победу в поединке одержит британский боксер. Он также считает, что Фьюри будет “играть с Усиком”.

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Усик – Фьюри: тренер Дюбуа назвал победителя

"Я всегда склонялся к тому, что Фьюри победит Усика. Так было еще задолго до того, как Даниэль подрался с Усиком, задолго до того, как я стал тренером Дюбуа.

Если тот Фьюри, которого мы знаем, будет тренироваться, а я верю, что он готовится к этому бою, то я скажу так: он будет играть с Усиком", – сказал он.

Усик – Фьюри: главное