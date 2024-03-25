По мнению Чарльза, победу в поединке одержит британский боксер. Он также считает, что Фьюри будет “играть с Усиком”.
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Усик – Фьюри: тренер Дюбуа назвал победителя
"Я всегда склонялся к тому, что Фьюри победит Усика. Так было еще задолго до того, как Даниэль подрался с Усиком, задолго до того, как я стал тренером Дюбуа.
Если тот Фьюри, которого мы знаем, будет тренироваться, а я верю, что он готовится к этому бою, то я скажу так: он будет играть с Усиком", – сказал он.
Усик – Фьюри: главное
- Напомним, что сначала бой Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля. Однако за две недели до этой даты Фьюри получил рассечение во время тренировки. Бой перенесли на 18 мая. Он состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
- Изначально поединок был запланирован на декабрь 2023 года, но после встречи с Нганну в октябре британский боксер решил взять больше времени на восстановление.
- Недавно промоутер украинца Александр Крацюк ответил на вопрос, когда может состояться реванш, который прописан в контракте. Он заявил, что сомневается в проведении даже первого боя. По его словам, история с переносом повторялась уже четыре раза. Он добавил, что теоретически, матч-реванш должен состояться до конца 2024 года.