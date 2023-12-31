"Путь к абсолютному чемпионству": Фьюри пафосно прилетел в Саудовскую Аравию - видео

Британский боксер Тайсон Фьюри будет встречать Новый год в Саудовской Аравии. "Цыганский король" прибыл на Ближний Восток, где продолжит подготовку к бою с Александром Усиком.

В октябре 2023 года непобедимый великан Тайсон Фьюри едва не потерпел поражение от дебютанта боксерского ринга Фрэнсиса Нганну. Чтобы не повторить ошибок, к бою за абсолютное чемпионство "Жадное пузо" будет готовиться со всей серьезностью.

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В воскресенье, 31 декабря, Тайсон Фьюри прилетел в Саудовскую Аравию. Видео с прибытием пафосного британца опубликовал саудовский министр и глава управления по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

Путь к абсолютному чемпионству,

– дерзко подписал ролик "Цыганский король".

Видео прибытия Тайсона Фьюри в Саудовскую Аравию

В ожидании "Боя века"