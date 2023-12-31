"Путь к абсолютному чемпионству": Фьюри пафосно прилетел в Саудовскую Аравию - видео
Источник:Турки Аль аш-Шейх
Британский боксер Тайсон Фьюри будет встречать Новый год в Саудовской Аравии. "Цыганский король" прибыл на Ближний Восток, где продолжит подготовку к бою с Александром Усиком.
В октябре 2023 года непобедимый великан Тайсон Фьюри едва не потерпел поражение от дебютанта боксерского ринга Фрэнсиса Нганну. Чтобы не повторить ошибок, к бою за абсолютное чемпионство "Жадное пузо" будет готовиться со всей серьезностью.
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В воскресенье, 31 декабря, Тайсон Фьюри прилетел в Саудовскую Аравию. Видео с прибытием пафосного британца опубликовал саудовский министр и глава управления по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.
Путь к абсолютному чемпионству,
– дерзко подписал ролик "Цыганский король".
Видео прибытия Тайсона Фьюри в Саудовскую Аравию
В ожидании "Боя века"
- Напомним, что бой за абсолютное чемпионство в хевивейте между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля в Эр-Рияде.
- Победитель сражения станет первым абсолютом в эпоху четырех поясов.
- До этого поединка ни один из боксеров еще не знал горечи поражений. На счету "Цыганского короля" 34 победы (24 нокаутом) и одна ничья.
- Украинский чемпион на профессиональном ринге одержал 21 победу, в том числе 14 досрочных.