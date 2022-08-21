Не до боя с Усиком: у Тайсона Фьюри зарезали насмерть близкого родственника

Британский боксер рассказал о трагедии в семье. В ночь боя Усика против Джошуа был убит на улице двоюродный брат "Цыганского короля"

В субботу Александр Усик добился большого успеха в Саудовской Аравии. Украинец во второй раз победил Энтони Джошуа и отстоял свои права на чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Теперь главной целью Александра является битва за звание абсолютного чемпиона. Последним поясом сейчас владеет Тайсон Фьюри, который все собирается на пенсию.

Правда, англичанину пока не до мыслей о боксе. На своей странице в инстаграм Фьюри рассказал, что ночью у него произошла трагедия в семье.

Мой двоюродный брат был убит минувшей ночью ударом ножа в шею. Возмутительно, что всякие идиоты носят ножи. Это нужно остановить. Правительство Великобритании должно как можно скорее ввести более строгие приговоры за преступления с использованием ножа. Это превращается в пандемию. Вы не понимаете, насколько все плохо, пока сами не столкнетесь. Жизнь очень ценна, ее можно отобрать очень быстро, наслаждайтесь каждым мгновением. Покои с миром, Рико Бертон. Пусть Господь Бог подарит тебе хорошее место на небе. До встречи,

– написал Тайсон.

Карьера Тайсона Фьюри

Напомним, что Фьюри свое последнее сражение провел еще 23 апреля этого года. Англичанину удалось защитить пояс WBC от посягательств Диллиана Уайта. После этого "Цыганский король" заявил о желании окончить карьеру.

В общей сложности на счету Тайсона 32 победы в 33 поединках при одной ничьей. Именно он является основным претендентом на сражение против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира.