Сумасшедшие деньги: Тайсон Фьюри признался, какой гонорар ему пообещали за 10 поединков

Чемпион WBC Тайсон Фьюри забыл о своем обещании завершить карьеру в ближайшее время. Британец получил от саудитов соблазнительное финансовое предложение, от которого не смог отказаться.

Организатор "боя века" Турки Аль аш-Шейх предложил Тайсону Фьюри контракт на 10 поединков. Если "Цыганский король" выполнит условия соглашения, то станет самым богатым боксером мира.

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Фантастическое предложение для Фьюри

Британец был на седьмом небе от предложения саудовских шейхов. Возможность стать миллиардером затмила все предыдущие заявления "Жадного пуза".

Это просто невероятно. Я на пути к тому, чтобы стать первым миллиардером в боксе. И, конечно, я хочу этот миллиард долларов. Я далеко не самый дешевый боксер, я дорогой боксер, вероятно, самый оплачиваемый в боксе,

– заявил Фьюри.

После такого щедрого предложения "Цыганский король" заявил, что и дальше будет сотрудничать с Саудовской Аравией, чтобы получать самые большие гонорары в мире.

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