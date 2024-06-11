Ползал на коленях: Фьюри вдрызг напился в одном из баров Англии – шокирующее видео

Соцсетями распространяется видео с пьяным Тайсоном Фьюри. Британский боксер был освещен с не самой лучшей стороны.

Соперник Александра Усика решил расслабиться в одном из английских баров. Только с помощью охраны "Цыганский король" покинул помещение заведения.

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Перебрал с алкоголем

На видео видно, что Фьюри очень сильно перебрал с алкоголем и едва стоял на ногах. Тайсон едва подтягивал штаны. Уже на выходе из ресторана бывший чемпион мира упал на колени. Фьюри пытался подняться с колен и еще и головой ударился о фонарь.

Близкое окружение Фьюри подтвердило тот факт, что британец перебрал с алкоголем после более года без употребления спиртных напитков. Поэтому Тайсону было не очень хорошо.

Пьяный Фьюри в баре: смотрите видео

Напомним, что Фьюри отдыхает от бокса после поражения в поединке от Александра Усика, который стал новым абсолютным чемпионом мира по хевивейту с 1999-го года. Между боксерами запланирован реванш, который состоится 21 декабря 2024-го года. Если для украинского боксера на первом месте стоит признание в боксе, то для Тайсона эти бои больше, как шоу, за которое он получит огромные деньги.

После второй встречи украинец планирует вернуться в крузервейт, где попытается во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в этом весе.