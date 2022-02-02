Тайсон Фьюри "пасанул" с поединком против Усика: промоутер назвал причину

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри отказался от поединка против обладателя поясов WBO, WBA, IBF Александра Усика. Боксеры могли определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Фьюри хочет более уверенно подойти к бою с Усиком

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, 27-го января заявил, что Фьюри не хочет драться с Усиком. В срыве поединка Тайсона обвинил и менеджер украинца – Эгис Климас.

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Фьюри решил встретиться с обязательным претендентом по линии WBC Диллианом Уайтом, хотя до недавнего времени всячески избегал поединка. Уайт даже пошел в суд.

Александра Красюк рассказал, что перед промоутерскими торгами по поединку Фьюри – Уайт разговаривал с Эдди Хирном. Команда Фьюри якобы настояла на том, чтобы Тайсон провел промежуточный бой перед встречей с Усиком.

Я не могу говорить об этом официально, так как не слышал это из первых уст, но, согласно информации, команда Фьюри попросила у Хирна провести еще один поединок, чтобы более уверенно подойти к поединку за титул чемпиона мира против Александра Усика,

– рассказал Красюк.

Промоутер Усика в очередной раз подтвердил, что попытка организации поединка за титул абсолютного чемпиона мира против Фьюри действительно была.

"Она была инициирована больше командой Фьюри. Именно они первыми вышли на переговоры, были той движущей силой в переговорах, хотели создать конструкцию, которая взлетела бы и дала миру возможность увидеть первый в истории бой за все четыре титула в супертяжелом весе", – отметил промоутер.

По словам Красюка, промоутеры Эдди Хирн и Боб Арум были скептичны относительно поединка Усика с Фьюри.