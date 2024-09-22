Я побью ублюдка Усика, а после этого и Дюбуа, – Фьюри выдал громкое заявление о своих дальнейших планах

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о своих амбициозных планах. В частности "Цыганский король" нацелен победить Усика в бою-реванше.

В ночь на 22 сентября состоялся бой за пояс абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Уже в пятом раунде Дюбуа отправил Эй-Джея в нокаут после нескольких нокдаунов, защитив титул IBF.

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Какие планы имеет Фьюри

Британец в очередной раз обругал Александра Усика и заявил, что после того, как он побьет украинца, то будет драться с Даниэлем Дюбуа.

Я собираюсь драться с чертовым кроликом и уродливым уродцем Усиком. Я снова заберу все пояса – я это гарантирую. После того, как я побью Усика, я буду драться с Дюбуа. Таков мой план,

– рассказал Тайсон Фьюри.

Справка. В первом бою Усик – Фьюри, который состоялся в мае 2024 года, победил украинский боксер, став абсолютным чемпионом мира. Однако из-за требований IBF отказался от титула, отдав его Даниэлю Дюбуа, а тот защитил его в бою с Энтони Джошуа.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.