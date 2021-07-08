Тайсон Фьюри заявил о готовности провести бой с Александром Усиком.

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По словам "Цыганского короля", после третьего поединка с Деонтеем Уайлдером он хочет встретится с рядом именитых супертяжей, в том числе и с украинцем.

"У меня достаточно оппонентов. Все они получат свои пять минут славы, свою возможность провести бой с "Цыганским королем". Как бы то ни было, боксер с хорошим именем всегда получает свой шанс.

Все говорят о Джошуа и Уайлдере, но у нас еще есть Александр Усик, Диллиан Уайт, Энди Руис, Джозеф Паркер. Кто еще? Луис Ортис, его я тоже не собираюсь списывать со счетов. Есть много людей, нацеленных на титульный шанс", – заявил Фьюри.

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