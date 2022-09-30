Тайсон Фьюри хочет провести два поединка за вечер: кто среди претендентов

Британский боксер не может себе найти места из-за того, что почти никто не хочет с ним драться. Теперь "Цыганский король" настроен подраться сразу с несколькими оппонентами.

3 декабря Тайсон Фьюри намерен провести первый за семь месяцев бой. В апреле "Цыганский король" победил Диллиана Уайта, защитив чемпионский пояс WBC в сверхтяжелой категории.

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Сначала британец объявил об окончании карьеры, но после второй победы Усика над Джошуа передумал. Однако похоже, что драться он будет не с кем-нибудь из них.

Недавно Фьюри дал согласие на бой с Махмудом Чарром. Теперь же у Тайсона возникла безумная идея провести два боя за один вечер.

Немного ломал себе мозги. 3 декабря близится. Махмуд Чарр согласился. Почему бы мне не сразиться с двумя бойцами за один вечер? Махмуд Чарр и еще кто-нибудь! Это было бы очень круто. Я, вероятно, буду первым чемпионом WBC в сверхтяжелом весе, который проведет два боя за один вечер. И это гарантированный факт,

– сказал Фьюри.

Как Тайсон ищет соперников

Ожидалось, что после победы над Джошуа именно Усик сразится с Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Впрочем, условием Тайсона является сражение в декабре этого года, однако Александр уже не планирует выходить в ринг в 2022 году.

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При этом промоутер Фьюри допустил, что сражение с Усиком может пройти в марте следующего года. А в декабре Тайсон может сразиться еще и с Джо Джойсом или собственно с Энтони Джошуа. Возможно, именно из-за большого выбора мнимых соперников и заставил "Цыганского короля" подумать о двух боях за вечер.