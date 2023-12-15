Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после поражения Шахтера и победы Зари
Источник:УЕФА
В футбольных еврокубках завершился групповой этап сезона-2023/2024. На этой неделе донецкий Шахтер уступил Порту (3:5) в Лиге чемпионов, а луганская Заря обыграла Брэдаблик (4:0) в Лиге конференций.
Победа Зари добавила Украине 0.4 очка в зачет. Благодаря этому Украина осталась на 18 месте в таблице, опередив Сербию на 0.025 балла.
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На каком месте находится Украина
Однако все сербские клубы по итогам группового этапа вылетели из еврокубков. Весной у "горняков" будет возможность увеличить отрыв Украины в таблице.
Также Украину опередила Греция, которая после шестого тура еврокубков поднялась с 19-й позиции на 17-ю. Отставание Украины от греков составляет 0,125 балла. Два греческих клуба: Олимпиакос и ПАОК. Они сыграют в плей-офф Лиги конференций.
В топ-10 рейтинга не произошло изменений. Зачет продолжает возглавлять Англия, в топ-3 – Испания и Италия.
Таблица коэффициентов УЕФА: топ-10
- Англия – 100.553 (6/8 клубов продолжают выступления)
- Испания – 86.114 (6/8)
- Италия – 83.284 (7/7)
- Германия – 80.909 (6/7)
- Франция – 62.164 (6/6)
- Нидерланды – 59.900 (3/5)
- Португалия – 53.149 (4/6)
- Бельгия – 46.000 (3/5)
- Турция – 37.100 (3/4)
- Шотландия – 35.850 (1/5)
...
18. Украина – 27.800 (1/5)