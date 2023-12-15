Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после поражения Шахтера и победы Зари

В футбольных еврокубках завершился групповой этап сезона-2023/2024. На этой неделе донецкий Шахтер уступил Порту (3:5) в Лиге чемпионов, а луганская Заря обыграла Брэдаблик (4:0) в Лиге конференций.

Победа Зари добавила Украине 0.4 очка в зачет. Благодаря этому Украина осталась на 18 месте в таблице, опередив Сербию на 0.025 балла.

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На каком месте находится Украина

Однако все сербские клубы по итогам группового этапа вылетели из еврокубков. Весной у "горняков" будет возможность увеличить отрыв Украины в таблице.

Также Украину опередила Греция, которая после шестого тура еврокубков поднялась с 19-й позиции на 17-ю. Отставание Украины от греков составляет 0,125 балла. Два греческих клуба: Олимпиакос и ПАОК. Они сыграют в плей-офф Лиги конференций.

В топ-10 рейтинга не произошло изменений. Зачет продолжает возглавлять Англия, в топ-3 – Испания и Италия.

Таблица коэффициентов УЕФА: топ-10

Англия – 100.553 (6/8 клубов продолжают выступления) Испания – 86.114 (6/8) Италия – 83.284 (7/7) Германия – 80.909 (6/7) Франция – 62.164 (6/6) Нидерланды – 59.900 (3/5) Португалия – 53.149 (4/6) Бельгия – 46.000 (3/5) Турция – 37.100 (3/4) Шотландия – 35.850 (1/5)

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18. Украина – 27.800 (1/5)

Выступления в плей-офф Лиги Европы Шахтер начнет с 1/16 финала. Жеребьевка состоится в понедельник, 18 декабря, матчи этой стадии состоятся 15 и 22 февраля 2024 года.