В Италии арестован сын экс-форварда Шахтера: футболист подозревается в групповом изнасиловании

21 января 2023, 13:34
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Источник:

ANSA

Защитник итальянского Ливорно Маттиа Лукарелли попал в сексуальный скандал. Теперь сыну бывшего нападающего Шахтера грозит тюремное заключение.

В пятницу, 20 января, в Милане арестовали защитника Ливорно Маттиа Лукарелли. Он сын известного итальянского бомбардира Кристиано Лукарелли, выступавшего в свое время за донецкий Шахтер.

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Игрок Ливорно попал в сексуальный скандал

23-летний футболист был помещен под домашний арест по подозрению в групповом изнасиловании американской студентки. Преступление произошло в Милане в марте 2022 года.

Также арестован 23-летний друг Лукарелли, имя которого не сообщается. Согласно материалам дела, двое подозреваемых отвезли девушку в квартиру сына экс-форварда Шахтера, где сначала снимали ее на видео, а затем совершили сексуальное преступление.

Отметим, что Маттиа Лукарелли играет за Ливорно, выступающего в четвертом по силе дивизионе Италии. В нынешнем сезоне защитник забил два гола в 12 поединках.

Что известно о Кристиано Лукарелли

  • Отец арестованного – известный в прошлом итальянский нападающий Кристиано Лукарелли.
  • В сезоне 2004/05 стал лучшим бомбардиром Серии А, опередив Андрея Шевченко.
  • Во время своей игровой карьеры Лукарелли защищал цвета ряда итальянских клубов: Аталанта, Перуджа, Парма, Торино, Лечче, Наполи.
  • В сезоне 2007/08 Лукарелли играл донецкий Шахтер. На его счету 8 голов в 21 матче украинской Премьер-лиги и Лиги чемпионов.
  • В последнее время Кристиано Лукарелли работал тренером итальянской Тернаны.
Автор: Сергій Шаховець