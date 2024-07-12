Максим Кличко триумфально дебютировал за сборную Украины: как отыграл сын мэра Киева

19-летний сын Виталия Кличко не опозорил свою фамилию в дебютном матче за Украину U-20. Парень стал одним из самых результативных игроков.

Сборная Украины по баскетболу U-20 начала свой путь на чемпионате мира. "Сине-желтые" оказались в дивизионе В, где попали в одну группу со Швецией, Венгрией, Косово, Молдовой и Арменией, пишет 24 Канал.

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Дебют Максима Кличко

Именно матчем против последних и начали украинцы. В составе нашей команды оказался в том числе сын выдающегося боксера и мэра Киева Виталия Кличко по имени Максим.

19-летний парень вышел на замену в матче против Армении и стал одним из самых результативных баскетболистов в матче. На счету Максима 11 очков, восемь подборов и две результативные передачи.

Кличко-младший провел на паркете чуть больше 19-ти минут. Отметим, что главным преимуществом парня является его высоченный рост – аж 219 сантиметров.

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Отметим, что Максим проживает и учится в США. В прошлом сезоне он выступал за команду Тафт Скул, а теперь будет представлять Колледж Амхерст.

К слову, Украина без проблем одолела армян со счетом 93:60 и возглавила группу вместе со шведами и венграми. Первые два места выйдут напрямую в 1/4 финала плей-офф дивизиона В, тогда как 3-4 позиции будут играть в стыках за право оказаться в четвертьфинале.