По стопам звездного отца: сын Роналдинью шокировал дебютом в структуре Барселоны - видео
Источник:Relevo
В Барселоне начинается новая эра, напоминающая болельщикам времена выступлений Роналдинью. За каталонский клуб дебютировал сын легендарного футболиста Жоао Мендеш.
2 марта 2023 года сын Роналдинью подписал контракт с Барселоной до конца июня 2024г. Опыта Жоао Мендеш будет набираться в составе Барселоны Хувениль Б – молодежной команды каталонцев.
Вот так Хотели нажиться на звезде футбола: роскошное имение Месси в Испании чуть не ограбили
Напоминает стиль легендарного отца
Уже в своем первом матче за новый клуб Мендеш продемонстрировал, что имеет все шансы превзойти своего звездного отца. Жоао был активен, показал хорошую технику и свою универсальность.
В течение поединка сын Роналдинью успел поиграть на двух флангах атаки. Хотя не создал взятие ворот соперника. Но болельщики остались довольны игрой 18-летнего новичка, команда которого в этом матче одержала победу.
Действительно, чего только стоит остановка мяча грудью от молодого таланта Барселоны. В своем дебютном матче Мендеш поиграл на флангах атаки, как и его отец. Роналдинью выступал за позиции левого вингера.
Портал Transfermarkt представляет информацию, что Жоао выступает на позиции центрального нападающего, а его рабочая новая – левая.
Действия Роналдинью-младшего в Барселоне: смотрите видео
Напомним, что до перехода в Барселону Мендеш играю за бразильское Крузейро U-17. В конце февраля 2022 оказался без команды.
Космическая карьера его отца в Барселоне
- Целых 5 лет своей футбольной карьеры Роналдинью отдал Барселоне (2003 – 2008).
- За это время успел отыграть в футболке каталонского клуба больше всего матчей за свою карьеру – 208 поединков. У них бразилец набил 94 гола и отдал 70 ассистов.
- Левый вингер был техническим, но не "грубым" футболистом. Преимущественно Роналдиньо зарабатывал предупреждение на себе. В Барселоне заработал 31 желтую карточку и однажды был удален из поля.
- С каталонским клубом получил 5 трофеев. Именно во время выступлений в Ла Лиге стал обладателем "Золотого мяча" (2005).
- В июле 2008 года покинул Барселону ради итальянского Милана.
- 16 января 2018 повесил бутсы на гвоздь. После футбольной жизни посетил тюрьму после скандальной истории с документами. Залог за него составил более одного миллиона долларов.