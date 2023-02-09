Футбольный журналист Фабрицио Ронано сообщил, что 17-летний бразилец Жоау Мендеш подписал контракт с испанской Барселоной. Отец юноши, Роналдиньо, является легендой "блаугранас".

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Сын Роналдиньо попытается повторить достижение отца

Президент Барселоны Жоан Лапорт прокомментировал подписание потомка Роналдиньо.

Мы гордимся продолжить сагу Роналдиньо. Его сын Жоау получил контракт с нами, он силен. Но мы еще не знаем, будет ли он играть в молодежной команде,

– заявил Жаон Лапорта.

Отметим, что в феврале 2022 года Жоау Мендеш расторг контракт с бразильским Крузейро, чтобы попасть в бывшую команду знаменитого отца. Впрочем, на первом просмотре игрок не поразил селекционеров Барсы. Поэтому Жоан Лапорта попросил запастись терпением.

Как известно, Барселона славится своим умением работать с юными игроками. Лишь в последнее время в основе клуба засияли тинейджеры Гави, Педри, Фати, Алехандро Бальде. Поэтому при должном отношении у Мендеша будет возможность повторить звездную карьеру отца.

Напомним Роналдиньо выступал за Барселону с 2003 по 2008 годы. За это время он дважды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Суперкубок Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов. В 2005 году Роналдиньо стал обладателем "Золотого мяча". Всего за Барсу он сыграл 207 матчей, в которых забил 94 головы.