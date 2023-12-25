На зависть "Васе-бисеклете": сын Месси забил шикарный гол за Интер Майами – видео

Средний сын Лионеля Месси унаследовал мастерство своего отца. В поединке детской команды Интер Майами 8-летний мальчик продемонстрировал свой незаурядный талант.

Пока Месси-старший собирает награды по итогам футбольного года, в детской команде Интер Майами чудеса мастерства демонстрирует его 8-летний сын. В одном из поединков Матео Месси забил супергол за "цапель".

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Чудо-гол Матео Месси

После ошибки соперника мяч попал к Месси-младшему, который эффектным ударом бисеклетой забил гол. В этом эпизоде маленький аргентинец воспользовался тем, что голкипер вышел далеко из ворот. Такой забитый мяч точно понравится его знаменитому папе.

Матео Месси забил гол бисеклетой: смотрите видео

Подобные мячи забивают только настоящие мастера футбола. Немалую часть голов в падении через себя наколотил швед Златан Ибрагимович и извечный соперник Лео Месси португалец Роналду.

Впрочем, и в Украине такие эффектные голы умел забивать бывший игрок Шахтера и Карпат Василий Кобин, за что получил прозвище "Вася-бисеклета".

У Лионеля Месси и его жены Антонеллы Рокуццо подрастают три сына. Старший, по имени Тьяго, родился в 2012 году, средний Матео в 2015-м, а самый маленький Чиро в 2018-м.