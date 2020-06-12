Сын легенды НБА арестован, он едва не убил соседа
Сына легенды НБА Карима Абдул-Джаббара Адама арестовали за нанесение ножевых ранений своему соседу. Инцидент произошел вечером в калифорнийском городе Сан-Клементе.
В среду Адам был арестован полицией, сообщает TMZ.
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Инцидент с сыном баскетболиста
Инцидент произошел примерно в 22 часа. В полиции рассказали, что задержанный 28-летний Адам не сопротивлялся полиции.
Жертва была доставлена в больницу с множеством ран, которые не угрожают жизни.
Абдул-Джаббар позже был выпущен из места заключения. Полиция ведет расследование происшествия.
Рост сына знаменитого баскетболиста составляет 2 метра.
Кто такой Абдул-Джаббар
- Американский баскетболист, сыгравший 20 сезонов в НБА.
- Лидер по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА (38 387).
- За свою карьеру, как центрового, Абдул-Джаббар был рекордным шестикратным ценным игроком НБА (MVP).
- Больше всех принимал участие в матчах всех звезд (19 раз).
- 15 раз включался в символическую сборную всех звезд и 11 раз в сборную всех звёзд защиты НБА.
- Кроме того шесть раз выигрывал титул чемпиона НБА.
- В 1995 году был введен в баскетбольный зал славы, а в 1996 году включен в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации.
- Тренеры НБА назвали его наиболее величественным баскетболистом всех времен.