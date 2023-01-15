Сын любимца Лобановского подписал контракт с Фиорентиной
Источник:FanDay
Бывший игрок Фиорентины, а ныне футбольный агент Александр Яковенко рассказал о неожиданном трансфере юного исполнителя. Сын экс-игрока Динамо Виталия Лисицкого подписал контакт с итальянским клубом.
Полномасштабная военная агрессия России вынудила многих юных украинских футболистов переехать в Европу. Среди таких исполнителей оказался сын известного в прошлом игрока киевского Динамо Виталия Лисицкого.
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Воспитанник Динамо в Фиорентине
По информации футбольного агента Александра Яковенко, Андрей Лисицкий произвел хорошее впечатление на итальянских тренеров. При должном отношении к тренировкам, в будущем Лисицкий-младший может попасть в основную команду Фиорентины.
Талантливый парень, сын Виталия Лисицкого. Когда началась война, они вместе с мамой уехали заграницу, поскольку она несовершеннолетняя, и обосновалась в Италии. Мы ему помогли пройти пересмотр в Фиорентине. Он произвел очень положительное впечатление, и ему предложили контракт. О нем очень хорошие отзывы, поэтому надеюсь, что он будет продолжать в том же духе и станет игроком основного состава Фиорентины,
– рассказал Яковенко.
Добавим, что Андрею Лисицкому 20 января исполнится 15 лет. Юный футболист выступает на позиции защитника. Он является воспитанником динамовской школы. Андрей играл за юношескую команду Динамо U-14 под руководством Артема Яшкина.
- Отец юного футболиста Виталий Лисицкий прошел всю систему подготовки Динамо и дебютировал за основу в возрасте 18 лет.
- На габаритного хавбека большие надежды возлагал легендарный тренер "бело-синих" Валерий Лобановский.
- В 18 лет универсальный футболист дебютировал за сборную Украины.
- Однако из-за травм не сумел в полной мере воспользоваться предоставленным шансом.
- Виталий Лисицкий в общей сложности сыграл за Динамо 13 матчей, в которых забил 2 гола.
- В дальнейшей карьере он защищал цвета Днепра, Кривбасса, Черноморца, Говерлы, Колоса.
- В настоящее время Виталий Лисицкий занимает должность спортивного директора коваловского Колосса.