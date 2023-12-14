СМИ рассекретили имя голкипера, защищающего ворота Реала в следующем матче

Если родимая УПЛ уже ушла на зимний перерыв, то испанская Ла Лиге продолжает дарить веселый зимний футбол. Уже 17 декабря Реал Андрея Лунина сыграет свой первый матч по окончании группового раунда Лиги чемпионов-2023/2024.

В воскресенье, 17 декабря, Реал будет принимать Вильярреал в рамках 17 тура Ла Лиги-2023/2024. В преддверии поединка появилась информация, кто будет защищать владение "сливочных" в ближайшем матче.

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Если это правда, то болельщиков Реала будет ждать возвращения в ворота Андрея Лунина. Об этом сообщает источник со ссылкой на испанское издание Relevo. Ранее эту информацию уже объявлял украинский портал "Футбол24".

Похоже, украинский голкипер убедил главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти в своем профессионализме. Хотя до этого риторика итальянского коуча была другой и полностью на стороне арендованного у лондонского Челси Кепи.

После бурного обсуждения Анчелотти изменил свое мнение, чтобы еще больше не разозлить болельщиков и футболистов Реала, поддержавших Лунина после конференции Анчелотти после игры против Кадиса.

Как оказалось после этого, Лунин еще несколько сезонов назад тайно продлил контракт с Реалом на один год – до конца июня 2025 года.

Напомним, что в шестом туре группового раунда ЛЧ-2023/2024 в ворота Реала вернулся Кепа, полностью восстановившийся от повреждения. Испанец пропустил два гола от немецкого Униона, а сам матч закончился волевой победой "сливочных" 2:3.

Следует отметить, что следующий поединок станет для Лунина 9 в текущем сезоне-2023/2024 за "Королевский клуб", в которых он пропустил 5 голов и в 4 матчах сыграл на ноль.

Реал после 16-ти туров идет на 2-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги, уступая лишь два балла лидеру Жирони – 39 против 41-го у каталонского клуба. В Лиге чемпионов мадридский коллектив еще досрочно обеспечил себе выход в плей-офф турнира, выиграв все 6 матчей группового раунда.