Легенда на пути к еще одному титулу: сыграет ли Месси на ЧМ-2026

Лионель Месси рассказал, сыграет ли за сборную Аргентины на чемпионате мира-2026. Легенда еще не принял окончательного решения.

Сборная Аргентины одержала победу в финале чемпионате мира-2022, одолев национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти. Тогда Лионель Месси говорил, что это его последний чемпионат мира.

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Сыграет ли Месси на ЧМ-2026

Аргентинец отметил, что все будет зависеть от его физических возможностей, поэтому окончательного решения он еще не принял.

Это зависит от того, как я буду чувствовать себя, в какой я буду физической форме. Стоит относиться к себе реалистично и знать, или я на высоте, чтобы иметь возможность соревноваться и помогать моим товарищам по команде. До этого еще много времени. Кроме того, возраст – это реальность, которую надо учитывать, хоть это число,

– рассказал Месси.

Он в частности отметил, что матчи, которые он имеет впереди, не те, что в Европе, где легенда играл каждые три дня как во Франции, так и в Испании.

"Но это зависит от моего самочувствия и самоощущения рядом с товарищами по команде, понимания, остаюсь ли я на высоте, или нет", – добавил футболист.

Сейчас Лионель Месси играет в Интер Майами. Он присоединился к команде в июле 2023-го после того, как почти два года провел в ПСЖ.

Отметим, что за свою карьеру аргентинец получил все возможные главные футбольные трофеи – кубок Лиги чемпионов, Золотой мяч и титул чемпионата мира.