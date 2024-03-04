"Достойный уровень": тренер сборной U-19 признался, вызовет ли сына Шевченко, который стал украинцем

Уже 20 марта сборная Украины стартует элитный раунд отбора на юношеское Евро U-19. В первом матче "сине-желтые", которые получили солидное усиление в атаке, будут противостоять сверстникам из Северной Македонии.

4 марта появилась информация, что Кристиан Шевченко, сын нового президента УАФ, получил украинское гражданство. Сын Андрея Николаевича получил не только паспорт Украины, но и право выступать за юношеские сборные нашей страны по футболу.

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Дебютирует за сборную Украины

Сыну легенды футбола осталось только зарегистрировать футбольное гражданство в ФИФА.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало изменения в составе футбольных сборных Украины на нынешний 2024 год. Кристиану нашлось место в резервном списке национальной сине-желтой команды U-19, которую с февраля 2024-го года возглавляет бывший тренер Днепра Дмитрий Михайленко.

Новый наставник юношеской сборной Украины прокомментировал смену гражданства Шевченко-младшего. Специалист рассказал, вызовет ли Кристиана на матчи элит-раунда на Евро.

Да, известно. Да, планируем. Я на контакте с тренерами, с аналитиками Уотфорда. Смотрел последние три игры его. У него очень достойный уровень, поэтому планируем его вызвать,

– сказал Михайленко.

Кристиан Шевченко с лета 2023-го года выступает за английский Уотфорд, где уже успел поиграть за команды U-17 и U-18, а также дебютировать за "молодежку" клуба.

У украинца есть контракт с "шершнями" до конца июня 2025-го года.

. В элитном раунде на Евро Украина сыграет против Латвии (23 марта), Швейцарии (26 марта) и Северной Македонии (20 марта).