Свой шанс мы уже упустили, – Довбик о перспективах выйти в плей-офф Евро-2020

Украинская сборная продолжает ждать результаты других команд, которые решат судьбу путевки в плей-офф Евро-2020. Нападающий Артем Довбик пообщался с журналистами на пресс-конференции.

Не теряют надежду на выход в плей-офф

24-летний форвард рассказал, что все ребята пристально следят за матчами других сборных. По его словам, свой шанс украинцы уже потеряли. Единственная надежда Украины на выход в 1/8 финала – провалы других национальных сборных.

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Этот период ожидания и неопределенности – один из самых сложных для украинских футболистов, в частности в психологическом плане. Тренерский штаб не стал менять тренировочный процесс после поражения от Австрии (0:1).

Мы сейчас находимся в статусе игроков, которые должны быть готовы в любой момент выйти на поле и помочь команде. Поэтому мы делаем ту же работу, что и вся команда, просто ждем своего шанса,

– сказал Довбик.

21 июня Артем Довбик праздновал свое 24-летие. На утренней тренировке вся команда на словах поздравила именинника. На следующий день на обеде Артема поздравили тортом, как и всех игроков, у кого был день рождения в этот период.

Выступление Украины в групповом раунде Евро-2020: главное

В первом матче на чемпионате Европы украинцы встретились со сборной Нидерландов. Подопечным Шевченко удалось сделать невероятный камбэк с 2:0. Но удержать мировую не удалось. В итоге – 3:2 победа "оранжевых".

Украинская сборная должна была побеждать аутсайдера группы С Северную Македонию во втором матче. С поставленной задачей украинцы справились, но без нервов не обошлось. Украина выдала классный первый тайм, завершив его со счетом 2:0, а то вторая 45-минутка вообще не удалась. Малиновский не забил пенальти, а Бущан однажды вынимал мяч из сетки владений. Однако успех таки праздновали украинцы 2:1.

Поединок против Австрии был решающим для команды Шевченко. Мировая позволяла выйти в плей-офф безо всяких проблем. Но игра украинцев была далека от идеальной. Австрийцы доминировали на поле и логично завершили матч победой 0:1.​